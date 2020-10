Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american, Donald Trump și prima doamna Melania au fost testați pozitiv cu noul coronavirus. Liderul american a facut anunțul pe Twitter la doar cateva ore dupa ce anunțase ca intra in carantina ca urmare a testarii pozitive a unei colaboratoare.

