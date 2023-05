Un tribunal civil din statul New York trebuia sa decida daca Donald Trump nu se face vinovat de „viol”, asa cum fusese acuzat de fosta jurnalista E. Jean Carroll. Curtea civila federala din Manhattan a decis, de asemenea, ca Trump ar trebui sa plateasca despagubiri in valoare de aproximativ cinci milioane de dolari pentru agresiunea sexuala care a avut loc intr-un mare magazin din New York in 1996 si pentru defaimare pe baza dezvaluirii faptelor de catre E. Jean Carroll in 2019. Donald Trump a denuntat marti un „verdict rusinos” dupa ce a fost gasit vinovat de agresiune sexuala. Fostul presedinte…