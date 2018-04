Stormy Daniels, pe numele ei real Stephanie Clifford, afirma ca a avut o legatura cu magnatul in domeniul imobiliar in 2006. La acea vreme, Trump era deja casatorit cu actuala sa sotie, Melania. Ea a depus un recurs in justitie, la inceputul lui martie, impotriva presedintelui american, in vederea invalidarii unui acord de confidentialitate incheiat in noiembrie 2016, cu cateva zile inainte de alegerile prezidentiale, pe motiv ca miliardarul nu a semnat personal documentul.



Donald Trump este la curent cu plata a 130.000 de dolari efectuata catre aceasta de avocatul sau personal Michael…