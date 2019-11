Singura diferenta este fata si parul blond al lui Donald Trump, in locul celei a lui Sylvester Stallone, pe care-l cunoaste si apreciaza de mult timp. Fara vreun comentariu sau explicatie a presedintelui, acest tweet a fost postat miercuri, in urma unor speculatii despre starea sanatatii sale, dupa o vizite brusca la un spital militar situat in apropiere de Washington.

In fata a mii de sustinatori, in Florida, Donald Trump a dezmintit zvonurile potrivit carora a avut o criza cardiaca. Aceste zvonuri ar avea legatura, apreciaza el, cu faptul ca nu purta cravata in timpul vizitei la spital.…