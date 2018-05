Stiri pe aceeasi tema

- Investigatia procurorului special Robert Mueller privind presupusele contacte ale echipei electorale a presedintelui Donald Trump cu Rusia ar putea avea diverse efecte juridice pentru actualul lider de la Casa Alba, putand conduce chiar la procedura demiterii, comenteaza cotidianul New York Times.…

- Procurorul special Robert Mueller are cel putin patru duzini de intrebari pe care vrea sa i le adreseze presedintelui Donald Trump in ancheta sa cu privire la o eventuala complicitate intre echipa de campanie a miliardarului si Moscova, dezvaluie The New York Times (NYT), scrie Reuters conform News.ro…

- Mass-media straine au preluat pasaje picante din memoriile fostului director al FBI, James Comey, in care acesta descrie conversațiile sale private cu președintele Donald Trump. The Hill atrage atenția in mod special asupra discuției intre Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin despre prostituatele…

- Donald Trump a raspuns, miercuri, Rusiei pe Twitter, dupa mesajul unui oficial rus ca orice racheta ar fi lansata catre Siria va fi doborata. Presedintele american a transmis Moscovei sa se pregateasca pentru rachetele „frumoase, noi si inteligente'' care vor veni.

- Agentii FBI au efectuat luni o perchezitie la biroul lui Michael Cohen, avocatului personal al presedintelui american Donald Trump, confiscand mai multe documente privind o serie de subiecte, informeaza cotidianul The New York Times, potrivit Mediafax. Procurorii federali din Manhattan au obtinut un…

- Presedintele american, Donald Trump, este cercetat de echipa procurorului special Robert Mueller, insa fara sa fie pus sub acuzare, a afirmat marti cotidianul Washington Post, citand surse anonime, relateaza AFP. Robert Mueller este insarcinat sa stabileasca daca a avut loc vreo intelegere…

- Kremlinul a anuntat marti ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a telefonat lui Vladimir Putin pentru a-l felicita pentru victoria obtinuta duminica in alegerile prezidentiale din Rusia si cei doi au vorbit despre stabilirea unei posibile intalniri la inalt nivel, informeaza Reuters.…

- Inaltul functionar era de mai multe luni tinta criticilor presedintelui Donald Trump. Seful statului i-a reprosat public lui Jeff Sessions, titularul Departamentului Justitiei, ca nu l-a demis pe Andrew McCabe cand acesta ocupa functia de director adjunct al FBI. Andrew McCabe si-a inceput…