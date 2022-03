Donald Trump o dă în judecată pe Hillary Clinton. Cere despăgubiri colosale Fostul președinte american, Donald Trump o da in judecata pe Hillary Clinton, dar și pe alți lideri ai Partidului Democrat din Statele Unite ale Americii. Fostul presedinte american Donald Trump a depus plangere joi impotriva ex-contracandidatei sale Hillary Clinton si a altor membri de varf ai Partidului Democrat, afirmand ca l-au acuzat pe nedrept de complicitate cu Rusia inaintea alegerilor din 2016, relateaza AFP. ‘La apropierea alegerilor prezidentiale din 2016, Hillary Clinton si colaboratorii au orchestrat un plan de neimaginat – un plan socant ce constituie un afront la democratia acestei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

