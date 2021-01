Stiri pe aceeasi tema

- Congresul SUA a inceput dezbaterile cu privire la punerea sub acuzare a presedintelui in exercitiu Donald Trump, acuzat ca a incurajat asaltul asupra Capitolului la Washington care s-a soldat cu cinci morti, relateaza AFP, preluat de Agerpres.

- Congresul SUA a inceput miercuri dimineata dezbaterile cu privire la punerea sub acuzare a presedintelui in exercitiu Donald Trump, acuzat ca a incurajat asaltul asupra Capitolului la Washington care s-a soldat cu cinci morti, relateaza AFP. Votul asupra actului de acuzare este…

- Congresul SUA a inceput miercuri dimineata dezbaterile cu privire la punerea sub acuzare a presedintelui in exercitiu Donald Trump, acuzat ca a incurajat asaltul asupra Capitolului la Washington care s-a soldat cu cinci morti, relateaza AFP. Votul asupra actului de acuzare este asteptat sa…

- Președintele in funcție al SUA, Donald Trump, a facut, marți, primele declarații dupa insurecția de la Capitoliu. Inainte de a pleca intr-o inspecție la zidul de la granița cu Mexicul pe care el l-a comandat, Trump a spus despre demersul democraților de a-l pune sub acuzare pentru incitare la insurecție…

- Presedintele Comitetului pentru regulamente din Camera Reprezentantilor a SUA a declarat luni ca articolul pentru demiterea si punerea sub acuzare (impeachment) a presedintelui republican in exercitiu al SUA, Donald Trump, va ajunge miercuri la vot in plenul acestei camere si acesta va trece, relateaza…

- Presedintele Comitetului pentru regulamente din Camera Reprezentantilor a SUA a declarat luni ca articolul pentru demiterea si punerea sub acuzare (impeachment) a presedintelui republican in exercitiu al SUA, Donald Trump, va ajunge miercuri la vot in plenul acestei camere si acesta va trece, relateaza…

- Democratii din Camera Reprezentantilor intentioneaza sa propuna, luni, articole pentru punerea sub acuzare a presedintelui Donald Trump, au declarat doua surse apropiate situatiei, dupa ce sustinatori ai acestuia au intrat cu forta, miercuri, in Capitoliu, transmite Reuters. Daca vor avea…

- Politia a evacuat o zona din apropierea Capitolului. Protestatarii pro-Trump au trecut mai multe baricade si au intrat in cladirea unde Congresul se intalneste pentru a confirma victoria lui Biden. Politia a dispus evacuarea anexei "Cannon" si a "Bibliotecii Madison" a Congresului SUA, au declarat surse…