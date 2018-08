Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, are in vedere introducerea unei taxe de 25% asupra unor importuri din China in valoare de 200 de miliarde de dolari, scrie marti cotidianul Washington Post, preluat de AFP. Pana acum, in conflictul comercial chino-american, liderul de la Casa Alba mentionase o taxa de 10%, reaminteste agentia.



SUA au impus deja taxe asupra importurilor de masini de spalat, panouri solare, otel si aluminiu produse in China, masuri care se refera la importuri in valoare de 34 de miliarde de dolari. In 10 iulie, Washingtonul a anuntat o noua lista de produse…