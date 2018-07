Stiri pe aceeasi tema

- Rusia este dispusa sa discute cu Statele Unite despre acuzatiile conform carora s-a fi amestecat in alegerile americane, lucru pe care Moscova il neaga, a relatat luni agentia rusa de presa RIA, inaintea reuniunii dintre presedintele rus Vladimir Putin si presedintele american Donald Trump de la…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca relatiile Washingtonului cu Moscova nu au fost niciodata atat de tensionate, situatia fiind cauzata de "anii de nechibzuinta si stupiditate" din partea SUA si de "vanatoarea falsa de vrajitoare " declansata in legatura cu ingerintele Rusiei.

- Presedintele american Donald Trump ajunge luni la Helsinki, la prima sa intalnire bilaterala cu omologul sau rus Vladimir Putin, intr-un climat de confuzie din cauza contrastului dintre discursul sau conciliant fata de Rusia si sanctiunile administratiei sale la adresa guvernarii de la Moscova si in…

- Presedintele american Donald Trump a lansat miercuri un violent atac la adresa Germaniei, pe care o acuza ca este ”prizoniera” Rusiei, pentru ca ea cumpara de la Moscova ”o mare parte a energiei sale”, inaintea deschiderii unui summit NATO a...

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a denuntat disputele politice din SUA ca obstacol in calea organizarii unui summit cu presedintele Donald Trump, intr-un interviu acordat luni postului de televiziunea austriac ORF, cu ocazia vizitei sale de marti la Viena , potrivit Reuters, informeaza Agerpres.Donald…

- Presedintele american Donald Trump l-a felicitat luni seara pe omologul sau rus Vladimir Putin pentru reinvestirea in functie pentru al patrulea mandat, potrivit Casei Albe, care a subliniat totodata importanta dreptului de a manifesta in mod pasnic dupa ce aproximativ 1.600 de persoane au fost arestate,…

- Procurorul special Robert Mueller are cel putin patru duzini de intrebari pe care vrea sa i le adreseze presedintelui Donald Trump in ancheta sa cu privire la o eventuala complicitate intre echipa de campanie a miliardarului si Moscova, dezvaluie The New York Times (NYT), scrie Reuters conform News.ro…

- Presedintele american Donald Trump afirma, potrivit unei note scrise de catre fostul director James Comey, ca presedintele rus Vladimir Putin i s-a laudat ca rusii au ”unele dintre cele mai frumoase prostituate din lume”, scrie The Associated Press care precizeaza ca a obtinut copii ale notelor fostului…