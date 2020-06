Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat, sambata, ca are o stare buna de sanatate, dupa ce participase anterior la o ceremonie in cursul careia paruse ca da semne de oboseala, relateaza AFP, citat de Agerpres.

- Presedintele american Donald Trump a asigurat sambata ca are o stare buna de sanatate, dupa ce participase anterior la o ceremonie in cursul careia paruse ca da semne de oboseala, relateaza AFP, potrivit AGERPRES."Daca este vreo problema, va voi spune", a spus el la Tulsa (Oklahoma), in sudul…

- Presedintele american Donald Trump l-a ironizat, sambata seara, pe adversarul sau democrat Joe Biden, numindu-l "marioneta" a "stangii radicale", potrivit AFP, anunța news.ro."In America lui Joe Biden, jefuitorii si strainii in situatie ilegala au mai multe drepturi decat americanii care respecta…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a ironizat indelung sambata seara pe adversarul sau democrat, Joe Biden, numindu-l "marioneta" a "stangii radicale", potrivit AFP. "In America lui Joe Biden, jefuitorii si strainii in situatie ilegala au mai multe drepturi decat americanii care respecta legea",…

- Presedintele american, Donald Trump, i-a laudat sambata seara pe "razboinicii" veniti sa il asculte la Tulsa, in Oklahoma, pentru revenirea sa in campania electorala dupa trei luni de absenta din cauza coronavirusului, scrie AFP. "Vreau sa va multumesc, sunteti niste razboinici", a declarat el, denuntand…

- Donald Trump, care conteaza pe un mare miting electoral la Tulsa, in Oklahoma, pentru a-si lansa cu adevarat campania in vederea realegerii, este indemnat sa anuleze pur si simplu acest miting, din cauza riscului covid-19, dupa ce l-a amanat deja din cauza unor motive simbolice, relateaza AFP, potrivit…

- Cu cateva luni inainte de lansarea campaniei electorale, Donald Trump intentioneaza sa-si adune sustinatorii, sambata viitoare, la o intalnire organizata intr-o arena inchisa. Expertii in sanatate publica spun ca aceasta decizie este una gresita in contextul pandemiei de Covid-19, scrie AP, conform…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca isi va relua campania electorala saptamana viitoare in Tulsa, statul Oklahoma, in primul sau miting dupa ce marile adunari publice au fost interzise in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza joi dpa. Intr-un discurs in timpul unui eveniment organizat…