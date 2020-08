Donald Trump, învestit oficial drept candidat al republicanilor la alegerile prezidențiale Învestit oficial luni de Partidul Republican drept candidat la alegerile prezidențiale, Donald Trump, care va candida pentru un al doilea mandat pe 3 noiembrie, spera sa inverseze tendința din sondaje care îl dau în avantaj pe Joe Biden, relateaza AFP.

Adunați la Charlotte, Carolina de Nord, în prima zi a convenției republicane, cei peste 300 de delegați republicani reprezentând cele 50 de state americane l-au nominalizat pe fostul om de afaceri drept candidat.

Unul câte unul, reprezentanți din cele 50 de state americane, începând alfabetic… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

