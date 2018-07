Donald Trump incalca protocolul regal si dezvaluie ca regina i-a spus ca Brexitul este o problema foarte complexa

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump pare sa fi incalcat protocolul regal facand publica discutia sa privata cu regina Elisabeta a II-a care, potrivit liderului de la Casa Alba, considera ca Brexit-ul este "o problema foarte complexa", intr-un interviu pentru presa britanica, relateaza AFP. …

- Presedintele american Donald Trump pare sa fi incalcat protocolul regal facand publica discutia sa privata cu regina Elisabeta a II-a care, potrivit liderului de la Casa Alba, considera ca Brexit-ul este "o...

- Presedintele american Donald Trump pare sa fi incalcat protocolul regal facand publica discutia sa privata cu regina Elisabeta a II-a care, potrivit liderului de la Casa Alba, considera ca Brexit-ul este “o problema foarte complexa”, intr-un interviu pentru presa britanica, ...

- Presedintele american Donald Trump si sotia sa, Melania, au fost primiti vineri la castelul Windsor de regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, relateaza AFP. Perechea prezidentiala americana a fost intampinata de suverana britanica, in varsta de 92 de ani, in curtea castelului, sub un soare stralucitor.…

- Președintele american Donald Trump se va intalni cu regina Elisabeta a II-a saptamana viitoare, in cadrul vizitei sale in Marea Britanie, in pofida disputelor diplomatice in care au fost implicați mai mulți oficiali britanici, inclusiv premierul și primarul Londrei, relateaza agenția Reuters, informeaza…

- Presedintele american Donald Trump se va intalni cu regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii cu prilejul vizitei de o zi pe care o va intreprinde luna viitoare in aceasta tara, a declarat miercuri ambasadorul SUA la Londra, Woody Johnson, la postul Sky News, informeaza Reuters si dpa. Trump urmeaza…

- Președintele american, Donald Trump, il admira pe noul premier italian, Giuseppe Conte, pentru fermitatea acestuia fața de imigrație. 'Noul prim-ministru italian este super. Am avut ocazia sa-l intalnesc, e foarte ferm in privinta imigratiei, ca si mine, de altfel. Se pare ca fermitatea…

- Ancheta procurorului special Robert Mueller cu privire la o posibila complicitate intre Rusia si echipa de campanie a lui Donald Trump in alegerile prezidentiale din 2016 ''este total discreditata'', a afirmat presedintele american vineri dimineata, potrivit AFP. ''Problema cu…