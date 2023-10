Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a caștigat peste 1 miliard de dolari mințind bancile și asiguratorii cu privire la valoarea activelor sale, au declarat luni avocații procurorului general al statului New York in fața unui judecator, intr-un caz civil de frauda care ar putea da o lovitura majora imperiului imobiliar al…

- Donald Trump, favorit pentru nominalizarea republicana la alegerile prezidentiale din 2024, a sosit luni la un tribunal din Manhattan, unde este acuzat de procurorul general din New York, un democrat, Letitia James, ca a umflat valoarea activelor sale cu miliarde de dolari pentru a obtine conditii mai…

- Donald Trump este acuzat de procurorul general din New York, Letitia James, ca și-a supraestimat valoarea activelor cu miliarde de dolari pentru a asigura termeni mai buni pentru a obține imprumuri, comițand astfel o frauda, relateaza Reuters și CNN.La sosirea in instanța din New York care a inceput…

- Donald Trump, care vrea sa fie reales presedinte al Statelor Unite, este acuzat de miercuri de justitia din New York ca si-a supraevaluat averea cu "miliarde de dolari" in fiecare an, din 2011 pana in 2021, in cadrul unei actiuni civile pentru frauda in 2022, informeaza AFP, informeaza News.ro.Procurorul…

- Un tribunal federal american a decis luni ca procesul de la Washington impotriva fostului presedinte Donald Trump privind incercarile sale de a inversa rezultatul alegerilor prezidentiale din SUA din 2020 va incepe la data de 4 martie 2024, transmit Reuters si AFP, informeaza AGERPRES . Anuntul a fost…

- Donald Trump s-a prezentat joi la inchisoarea din comitatul Fulton, din Atlanta pentru a se conforma ca inculpat rigorilor legale ce decurg din acuzatiile care i se aduc in legatura cu efortul sau de a anula pierderea alegerilor din 2020 in statul Georgia, acesta fiind cel de-al patrulea dosar penal…