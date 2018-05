Stormy Daniels, pe numele sau real Stephanie Clifford, s-a lansat intr-o batalie judiciara cu Trump odata cu cererea adresata unui judecator din Los Angeles sa anuleze un acord de confidentialitate prin care ea accepta sa nu vorbeasca despre relatia pe care sustine ca a avut-o cu magnatul in 2006-2007.



Plangerea pentru defaimare depusa luni de avocatul Michael Avenatti la tribunalul federal din New York adauga astfel un nou episod in saga tot mai complexa dintre presedinte si presupusa sa amanta.



Intr-un interviu televizat de la sfarsitul lunii martie, actrita a dezvaluit…