Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a acuzat, fara a aduce dovezi, companiile care administreaza retelele de socializare ca se amesteca in viitoarele alegeri de la mijloc de mandat din noiembrie, spunand ca aceste firme sunt 'super-liberale', conform unui interviu aparut miercuri in Daily…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a avertizat pe omologul sau sirian Bashar al-Assad si pe aliatii sai din Iran si Rusia sa nu intreprinda un atac in provincia Idlib din Siria, afirmand ca sute de mii de persoane ar putea fi ucise, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a reluat miercuri atacurile impotriva companilor si platformelor tehnologice, intre care Twitter, Facebook si Google, divizie a grupului Alphabet, afirmand ca acestea ”incearca sa reduca la tacere” oamenii si sugerand, fara sa aduca dovezi, ca activitatile lor ar putea…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat luni ca scrisoarea trimisa de avocatul lui Donald Trump, Rudolph Giuliani, nu are nicio „consistența din punct de vedere politic”, afirmand, ironic, ca șeful statului va primi probabil mesaje și din partea frizerului și bucatarului președintelui SUA. El a apreciat…

- Presedintele american Donald Trump a criticat vineri companiile de social media, despre care a afirmat ca au redus la tacere 'milioane de oameni' prin cenzura, transmite Reuters, potrivit Agerpres. In postarea sa pe Twitter, presedintele nu a mentionat numele niciunei companii. Marti, Facebook,…

- Președintele SUA, Donald Trump, a insistat ca are "mare incredere" in serviciile secrete americane, dupa ce in cursul unei conferințe de presa la Helsinki, alaturi de omologul sau rus,Vladimir Putin, a parut sa puna la indoiala concluzia agențiilor de informații din SUA privind ingerințele Moscovei."Așa…