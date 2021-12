&"Nu am vorbit cu el de când [l-a felicitat pe Joe Biden. Sa-l ia naiba! ('F*** him')&", sunt cuvintele fostului președinte american Donald Trump la adresa fostului premier israelian Benjamin Netanyahu, unul dintre cei mai apropiați aliați din timpul mandatului sau, relateaza The Jerusalem Post.



Trump a facut comentariul în timpul unui interviu exclusiv acordat jurnalistului israelian Barak Ravid care scrie o noua carte despre fostul președinte republican, &"Trump’s Peace: The Abraham Accords and the Reshaping of the Middle East&", în care vorbește despre…