Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump spune ca vinovatii vor plati scump pentru atacul chimic din orasul sirian Douma din Ghouta de Est, unde organizatiile medicale au raportat ca zeci de oameni au fost ucisi de gaze toxice, potrivit Reuters.

- Presedintele american, Donald Trump, a scris duminica pe Twitter ca presedintele sirian, Bashar al-Assad, va avea un "pret mare de platit" pentru un atac cu arme chimice asupra civililor si a acuzat Iranul si pe liderul rus Vladimir Putin ca il sustin pe liderul sirian, relateaza Reuters, AFP si…

- Presedintele american, Donald Trump, si-a reafirmat marti dorinta de a retrage trupele americane din Siria, adaugand ca o decizie va fi luata "foarte rapid", transmite AFP. "In ce priveste Siria, prima noastra misiune este sa scapam de (gruparea Stat Islamic) SI. Aproape am ajuns la asta. Vom lua o…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca SUA „se vor retrage din Siria foarte curand”, la cateva ore dupa ce Pentagonul a subliniat ca este important ca trupele americane sa ramana in Siria in viitorul apropiat, informeaza CNN. „Ii invingem pe cei de la ISIS. Ne vom retrage din Siria foarte…

- Kremlinul a anuntat marti ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a telefonat lui Vladimir Putin pentru a-l felicita pentru victoria obtinuta duminica in alegerile prezidentiale din Rusia si cei doi au vorbit despre stabilirea unei posibile intalniri la inalt nivel, informeaza Reuters.…

- Washingtonul este conștient de rezultatele alegerilor prezidențiale din Rusia, insa nu il felicita pe președintele Vladimir Putin pentru realegere, a anunțat luni Hogan Gidley, purtator de cuvant al Administrației americane, intr-un interviu acordat Reuters. „Rezultatele alegerilor nu ne surprind“…

- Presedintele american Donald Trump a remarcat, joi, ca 'se pare' ca Rusia s-a aflat in spatele recentei otraviri in Marea Britanie a unui fost spion rus si a fiicei sale, relateaza Reuters. "Se pare ca in spate au fost rusii", a afirmat Trump in cursul unei intalniri la Casa Alba…

- Rusia considera drept 'extrem de negative' recentele comentarii ale presedintelui american Donald Trump referitoare la acordul privind programul nuclear iranian, a declarat sambata adjunctul ministrului de externe rus Serghei Riabkov, citat de agentia de presa RIA Novosti, potrivit Reuters.…