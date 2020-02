Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele a indicat ca a avut ''o conversatie excelenta'' joi seara cu presedintele chinez Xi Jinping. ''Am vorbit mai ales despre coronavirus'', a declarat Trump in fata jurnalistilor la Casa Alba. ''Muncesc foarte mult si cred ca fac o munca foarte profesionala'', a adaugat el. Donald Trump a spus…

- Presedintele chinez Xi Jinping l-a asigurat vineri prin telefon pe omologul sau american Donald Trump ca tara sa este "complet capabila" sa opreasca epidemia de coronavirus, potrivit mass-media publice, citate de France Presse, conform agerpres.ro. China "este pe deplin increzatoare si capabila de…

- Presedintele chinez Xi Jinping l-a asigurat vineri prin telefon pe omologul sau american Donald Trump ca tara sa este ''complet capabila'' sa opreasca epidemia de coronavirus, potrivit mass-media publice, citate de France Presse. China "este pe deplin increzatoare si capabila…

- Casa Alba a salutat miercuri achitarea lui Donald Trump la finalul procesului sau de destituire, apreciind ca acesta este ''pe deplin nevinovat'' si denuntand inca o data o ''vanatoare de vrajitoare'' orchestrata de adversarii sai democrati, relateaza AFP. …

- Casa Alba a anuntat ca președintele Donald Trump va deveni primul președinte care va participa la adunarea anuala anti-avort din Washington, numita March for Life. Trump a facut o prioritate ca toti conservatorii sociali sa imbratiseze o atitudine corecta in problema avortului. In anii trecuți, el i-a…

- Președintele american Donald Trump a acuzat Iranul de "orchestrarea" atacul protestatarilor asupra Ambasadei SUA din Irak și a amenințat regimul de la Teheran ca va fi tras la raspunde pentru acest incident, potrivit Mediafax."Iranul a ucis un partener civil american, a ranit alții. Am reacționat…

- Președintele american Donald Trump a anunțat creșterea tarifelor pentru importurile din China daca cele doua state nu vor reuși sa obțina un acord care sa incheie razboiul comercial ce marcheaza relațiile bilaterale dintre acestea, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.In cadrul…