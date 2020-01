Donald Trump ameninţă UE cu instituirea de taxe vamale dacă negocierile nu vor avansa ''Este foarte, foarte greu de discutat cu Europa. Ei profita de multi ani de pe urma tarii noastre (...) Daca nu ajungem la un rezultat (privind negocierile comerciale), voi lua masuri, iar acestea vor fi taxe foarte ridicate pe automobilele lor si alte produse'', a spus Trump intr-un interviu acordat postului CNBC in timpul forumului economic de la Davos.



''As vrea sa astept sa termin cu China. Nu as vrea sa ma ocup de China si de Europa in acelasi timp'', a adaugat el, referindu-se la acordul comercial recent incheiat intre SUA si China, potrivit Agerpres.



''Daca nu putem… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a adoptat insa un ton mai consensual pentru a anunta de la Davos ca Statele Unite sunt pregatite sa discute despre o reforma "foarte spectaculoasa" a Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC). OMC este foarte criticata de Statele Unite, care-i reproseaza ca trateaza prea bine puterile emergente,…

- Disney+, platforma video a grupului Disney, isi devanseaza cu o saptamana data de lansare in Franta si in mai multe tari europene, unde va deveni operationala pe 24 martie, au anuntat marti reprezentantii companiei americane, citati de AFP. "Incepand din 24 martie, serviciul de streaming…

- In ultimii ani, romanii calatoresc din ce in ce mai mult cu avionul, fie pentru afaceri, excursii sau in vacante, iar anul 2019 a adus cresteri de 30 % la rezervarile biletelor de avion, spun specialistii agentiei de turism online eSky, care precizeaza ca destinatiile favorite ale romanilor in 2019…

- Aproape 25.000 de medici au parasit sistemul de sanatate din Romania in ultimii 10 ani, susține ministrul Sanatații. Gheorghe Borcean, președintele Colegiului medicilor din Romania a vorbit despre aceasta situație la emisiunea Adriana Nedelea LA FIX. "Cifra poate fi aceea sau nu. Pot fi 100, 1.000,…

- Indicele global MSCI a atins un nivel record, joi, iar dolarul american s-a apreciat alaturi de randamentele titlurilor Trezoreriei SUA, in urma informatiilor pe surse ca Statele Unite au ajuns la un acord de principiu pentru ”prima faza” a acordului comercial dintre Washington si Beijing, transmite…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a catalogat, luni seara, drept o "rusine" decizia Camerei Reprezentantilor de a continua cât timp el se afla la summitul NATO audierile în ancheta care îl vizeaza, potrivit Mediafax. "Democratii, stânga radicala, democratii care…

- Peste 50.000 studenti au primit in ultimul an permise de calatorie in Italia, Spania, Franta, Austria si nu numai. In Romania, Comisia Europeana a oferit aproape 2.000, de astfel de permise. Cei care nu s-au inscris mai au timp pana pe 28 noiembrie. Teodora Doroftei a calatorit zece zile prin Europa…

- Ministrul de Interne al Germaniei, Horst Seehofer, a cerut astazi Uniunii Europene sa-si schimbe abordarea in ceea ce priveste cererile de azil. Astfel, evaluarea initiala a solicitarilor ar trebui sa aiba loc la granitele externe ale UE, de unde sa se faca si repatrierile, transmite Agerpres. "Trebuie…