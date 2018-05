Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat miercuri Iranul cu "consecinte foarte grave" daca va decide sa relanseze programul sau nuclear, la o zi dupa anuntul retragerii Statelor Unite din acordul vizand...

- Sa vedem ce inseamna de fapt retragerea Statelor Unite din acordul nuclear incheiat de SUA, trei tari UE, Rusia si China cu Iranul in 2015.In primul rand, Washingtonul va impune din nou sanctiuni economice Teheranului.

- La scurt timp dupa ce președintele Donald Trump a anuntat, marții seara, retragerea Statelor Unite din acordul cu Iranul, aruncand in incertitudine stabilitatea Orientului Mijlociu, dar si relatiile transatlantice, prețul petrolului a explodat.

- Presedintele american Donald Trump i-a transmis omologului sau din Franta, Emmanuel Macron, ca a decis retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul in anul 2015, afirma surse citate de cotidianul The New York Times. - continua -

- Presedintele american Donald Trump a avertizat marti Iranul cu privire la faptul ca daca isi relanseaza programul nuclear ”va avea probleme mai mari decat a avut vreodata anterior”, relateaza The Associated Press.

- Presedintele iranian Hassan Rohani i-a trimis marti un nou avertisment omologului sau american Donald Trump in legatura cu ''consecintele grave'' pe care le-ar antrena o retragere a SUA din acordul nuclear semnat intre Teheran si marile puteri in 2015, relateaza Reuters. ''Le…

- Guvernul israelian a organizat miercuri seara o sedinta pe teme de securitate si aparare, pe fondul temerilor ca un atac al Statelor Unite in Siria ar putea atrage riposte contra Israelului, relateaza site-ul Ynetnews.com. Iranul a amenintat ca va ataca Israelul din cauza unui bombardament…