Donald Trump alege pentru Curtea Supremă un magistrat cu vederi conservatoare. Are trei variante Aceasta nominalizare are loc in urma retragerii neasteptate a judecatorului Anthony Kennedy, unul dintre cei noua intelepti de la Inalta Curte - numiti pe viata. Ea va fi a doua de la intrarea in functie a locatarului Casei Albe, care a ales deja un tanar conservator, Neil Gorsuch, in 2017.



