- Președintele american Donald Trump a pus la indoiala obligația Statelor Unite de a proteja unii aliați „mici” din NATO, precum Republica Muntenegru. Trump și-a exprimat opinia intr-un interviu acordat Fox News. In timpul conversației, jurnalistul Tucker Carlson a menționat ca articolul 5 din Tratatul…

- Un protestatar a fost scos cu forța din sala din Helsinki in care președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, țin conferința de presa, dupa intalnirea tete-a-tete dintre cei doi șefi de stat, relateaza Reuters. Barbatul, care avea o pancarta cu ”Tratat pentru interzicerea…

- Presedintele american Donald Trump a lansat miercuri un violent atac la adresa Germaniei, pe care o acuza ca este ”prizoniera” Rusiei, pentru ca ea cumpara de la Moscova ”o mare parte a energiei sale”, inaintea deschiderii unui summit NATO a Bruxelles, relateaza AFP. ”Germania este prizoniera Rusiei,…

- Presedintele american Donald Trump a admonestat din nou tarile membre NATO pe tema contributiilor la organizatia de securitate, amintind ca Uniunea Europeana are un excedent comercial fata de SUA, potrivit Mediafax. "Statele Unite cheltuiesc mai mult pentru NATO decât…

- Cu o zi inainte de plecarea la summitul NATO de la Bruxelles, presedintele american Donald Trump a criticat din nou luni tarile aliate, reluandu-si solicitarea ca acestea sa isi majoreze cheltuielile militare, relateaza France Presse, preluata de agerpres. "Statele Unite cheltuie cu mult mai…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat ca persoanele care intra ilegal în Statele Unite ar trebui deportate imediat înapoi în tara de unde au venit, fara niciun proces juridic, informeaza agentia de stiri Reuters, citata de Mediafax. „Nu le putem permite…

- Presedintele american Donald Trump spune ca are dreptul de a se grația in cazul amestecului Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016, adaugand ca nu a facut nimic greșit. Intr-un mesaj postat, luni, pe contul sau de Twitter, președintele american spune ca ”Asa cum au afirmat numerosi specialisti in…

- Guatemala este prima țara care și-a arborat steagul in Ierusalim. Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a anunțat intr-o postare pe Twitter ca steagul țarii a fost deja arborat pe locul in care va funcționa noua misiune diplomatica peste doua saptamani, scrie RT. Marți, noua ambasada a Guatemalei…