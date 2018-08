Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un discurs ținut in fața susținatorilor sai din Pennsylvania, Donald Trump a declarat ca regina Elisabeta l-a facut sa o aștepte 15 minute cand s-au intalnit la Castelul Windsor in timpul vizitei sale in Marea Britanie, scrie Politico.eu. Președintele american susține ca presa care ii este nefavorabila…

- Viitorii regi ai Angliei, respectiv Prințul Charles și Prințul William, au refuzat cu vehemența sa-l intalneasca pe Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, in timpul vizitei acestuia in Marea Britanie. Doar Regina Elisabeta a fost cea care l-a intampinat, iar acum sigur regreta… Trump…

- Presedintele american Donald Trump pare sa fi incalcat protocolul regal facand publica discutia sa privata cu regina Elisabeta a II-a care, potrivit liderului de la Casa Alba, considera ca Brexit-ul este "o problema foarte complexa", intr-un interviu pentru presa britanica. Presedintele american, care…

- Un balon dirijabil care reprezinta un Donald Trump in scutece urmeaza sa survoleze Londra in timpul vizitei locatarului Casei Albe, programate pentru joia viitoare, in urma unei autorizari acordate de catre primarul capitalei britanice, Sadiq Khan, relateaza AFP.

- Presedintele american Donald Trump va efectua in luna iulie o vizita in Marea Britanie, ocazie cu care se va intalni si cu regina Elizabeth a II-a a Regatului Unit, a declarat Wood Johnson, ambasadorul SUA la Londra, potrivit site-ului postului CNN.

