- Curtea Suprema de Justiție din SUA a anulat cauza Roe vs. Wade, punand capat la aproape jumatate de secol de drept la avort in Statele Unite, scrie The Guardian. Fostul președinte, Barak Obama, a scris pe Twitter ca este „un atac la libertatea esențiala a milioane de americani”. Milioane de femei din…

- Mercedes-Benz a anunțat ca recheama in service aproape un milion de vehicule din cauza unor potențiale probleme la sistemul de franare. Constructorul auto german a precizat ca va contacta proprietarii de vehicule construite intre 2004 și 2015. Sunt afectate modelele din seriile sale de SUV-uri ML și…

- Compania de socializare Twitter va incepe sa plaseze avertismente peste continuturile inselatoare cu privire la conflictul din Ucraina si va limita propagarea afirmatiilor dezmintite de grupurile umanitare sau de alte surse credibile, a anuntat joi compania de socializare, transmite Reuters. Citește…

- Cel mai bogat om din lume a anunțat ca, momenta, suspenda achiziția Twitter, folosind chiar platforma pe care vrea sa o cumpere. Elon Musk a declarat ca oferta sa de 44 de miliarde de dolari pentru Twitter a fost temporar suspendata. Intr-un tweet, cel mai bogat om din lume a sugerat ca așteapta mai…

- ​Elon Musk a anunțat ca intreg procedeul care trebuia sa duca la achiziția Twitter a fost suspendat temporar, motivul fiind nevoia de a știi exact proporția conturilor false din rețea. Musk anunțase in aprilie ca va plati 44 miliarde dolari pentru a cumpara rețeaua sociala și anunțase apoi ca are sprijinul…

- Intr-o postare pe platforma, Nunes a mai spus ca Truth Social nu a fost inca aprobata pentru lansare in magazinul Google Play pentru dispozitive Android. ”La sfarsitul lunii mai vom lansa PWA (Web Browser), care va permite accesul de pe orice dispozitiv. Dupa aceea vom lansa o aplicatie Android… in…

- In Romania va incepe programul „Litoralul pentru toți”, in cadrul caruia se ofera reduceri la hotel de 25 la suta. Programul “Litoralul pentru toți” este lansat de compania Rezident. Rezident marcheaza deschiderea sezonului estival 2022 cu programe de vacanța și in mai, și iunie, cu reducere de 25 la…

- Cel mai bogat om din lume, miliardarul Elon Musk, s-a oferit sa cumpere Twiitter la un preț de 54,2 dolari pe acțiune, in condițiile in care acțiunile Twitter au inchis, miercuri, la circa 46 de dolari/acțiune. Dupa anunțul lui Musk, acțiunile Twitter urca, pre-market, cu peste 11%. Elon Musk a spus…