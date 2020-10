Donald Trump a fost dus la spital „ca măsură de precauție” Presedintele Donald Trump a fost transportat la spitalul Walter Reed unde sunt birouri prezidențiale și va putea lucra. Trump a aratat, pe Twitter, ca este doar o masura de precauție. Presa din SUA spune insa ca președintele nu se simte atat de bine pe cat spune, drept pentru care a preferat sa mearga acum la spital, cand o poate face pe picioarele proprii, pentru a evita mai tarziu transportul cu ambulanța. “Ca masura de precautie si la recomandarea medicului sau si a expertilor medicali, presedintele va lucra de la birourile prezidentiale de la Walter Reed pentru urmatoarele zile”, a declarat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

