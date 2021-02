Donald Trump a fost achitat de Senatul american: A fost cel mai scurt proces de impeachment din istoria SUA

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Donald Trump a declarat sambata ca procesul de impeachment contra sa din Senat a fost o alta faza a "celei mai mari vanatori de vrajitoare din istoria tarii noastre", relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. Trump a dat publicitatii un comunicat dupa ce Senatul l-a…

- Fostul presedinte american Donald Trump a declarat sambata ca procesul de impeachment contra sa din Senat a fost o alta faza a "celei mai mari vanatori de vrajitoare din istoria tarii noastre", relateaza Reuters. Trump a dat publicitatii un comunicat dupa ce Senatul l-a achitat in al doilea proces de…

- Democratii nu au reusit sa adune numarul necesar de voturi pentru a-l condamna pe Donald Trump in Senatul SUA in al doilea sau proces de impeachment, relateaza AFP, dpa si Reuters. Votul a fost de 57 pentru condamnare si 43 impotriva, in conditiile in care erau necesare doua…

- Democratii si apararea fostului presedinte american Donald Trump au ajuns, sambata, la un acord care permite evitarea convocarii martorilor si avansarea procesului de impeachment deschis in Senatul american impotriva fostului lider de la Casa Alba, informeaza AFP, citat de Agerpres.

- Senatul SUA a votat sambata in favoarea convocarii martorilor in al doilea proces de impeachment lansat impotriva fostului presedinte american Donald Trump, transmit Reuters si dpa. Acest proces de impeachment a intrat sambata in a cincea zi. Camera Reprezentantilor a Congresului…

- Senatul SUA a inceput marti al doilea proces de impeachment al fostului presedinte Donald Trump sub acuzatia ca a incitat la violentele soldate cu morti de la Capitoliu de pe 6 ianuarie, relateaza Reuters si AFP. Procesul istoric al fostului presedinte republican a inceput intr-o ambianta…

- Luni, 8 februarie, e data fixata pentru inceperea procesul de impeachment in cazul lui Donald Trump, scrie The Guardian . Amanarea a fost decisa vineri seara, tarziu, dupa discuții in Senatul american. Rechizitoriul va fi transmis senatorilor luni, 25 ianuarie, iar procedurile legale vor fi demarate…

- Doi noi senatori democrati au depus juramantul miercuri, ceea ce face ca Partidul Democrat sa preia controlul in camera superioara a Congresului in chiar ziua investirii presedintelui Joe Biden si a vicepresedintei Kamala Harris.