Donald Trump a criticat premierea cu Oscar a filmului sud-coreean „Parasite”

- Presedintele american Donald Trump a criticat Academia americana de film, la un miting organizat in Colorado, pentru ca a premiat un film sud-coreean, „Parasite”, cu Oscar. In replica, distribuitorul american al filmului, Neon, a scris pe Twitter ca intelege reactia liderului american la filmul subtitrat,…

- Campania pentru promovarea la premiile Oscar a filmului sud-coreean "Parasite", care a castigat patru statuete aurii, a fost "un razboi de gherila" comparativ cu cele desfasurate de marile studiouri de la Hollywood, a declarat miercuri regizorul Bong Joon-ho, citat de EFE, potrivit Agerpres."Toate…

- "Parasite", de Bong Joon Ho, a primit premiul Oscar pentru cel mai bun film, la cea de-a 92-a editie a galei Academiei de film americane, care are loc duminica noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.Știre in curs de actualizare

- Lungmetrajul "Parasite" a primit premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu original la cea de-a 92-a editie a galei Academiei de film americane, care are loc duminica noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.La acelasi premiu au mai fost nominalizate filmele "Knives Out", "Marriage Story",…

- Filmul sud-coreean "Parasite", regizat de Bong Joon Ho, a castigat premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj international la cea de-a 92-a editie a galei de decernare a premiilor Academiei de film americane, organizata duminica seara la Los Angeles. La aceasta categorie au concurat productiile cinematografice…

- La aceasta categorie au fost selectate: „Ford v Ferrari", „The Irishman", „Jojo Rabbit", „Joker", „Little Women", „Marriage Story", „1917", „Once Upon a Time... in Hollywood" si „Parasite". In 2019, „Green Book", regizat de Peter Farrelly, s-a impus la aceasta categorie. Nominalizarile pentru cele 24…