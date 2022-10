Stiri pe aceeasi tema

- Documentele confiscate in august de la resedinta din Florida a fostului presedinte Donald Trump contin informatii extrem de sensibile despre Iran si China care ar fi putut dezvalui metode de spionaj ale SUA, conform unui articol publicat vineri de Washington Post si citat de AFP. Unul din documentele…

- Vineri, juriul l-a gasit vinovat pe Milton pentru o acuzatie de frauda cu valori mobiliare si doua capete de acuzare de frauda electronica, dupa o deliberare de aproximativ cinci ore. Milton a fost achitat pentru o acuzatie suplimentare de frauda cu valori mobiliare. In timpul procesului de la tribunalul…

- Fostul presedinte american Donald Trump a denuntat joi un "fiasco total" al comisiei parlamentare de ancheta privind atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021, care il va chema la audieri pentru a-l interoga cu privire la rolul sau in evenimente, transmite AFP preluat de agerpres. Fii la…

- Comisia din Camera Reprezentanților care investigheaza atacul din 6 ianuarie de la Capitoliu a votat joi in unanimitate pentru a-l cita pe fostul președinte Donald Trump. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- In ciuda faptului ca au susținut cu cateva zile in urma ca Trump nu și-ar putea imagina ca va fi pus sub acuzare, avocații sai au admis aceasta posibilitate luni, in instanța in momentul in care au propus cum sa fie efectuata o analiza externa a documentelor care au fost confiscate de FBI in august…

- Comisia pentru Supraveghere a Camerei Reprezentantilor din SUA a ajuns la un acord cu fostul presedinte Donald Trump pentru obtinerea unor documente financiare importante, in cadrul investigatiei privind potentiale situatii de conflict de interese, inform

- Un alt doilea mandat la Casa Alba pentru Donald Trump ar insemna sfarșitul democrației americane, prognozeaza revista The Atlantic , care a publicat un scenariu apocaliptic despre cum ar arata America in cazul in care republicanul s-ar intoarce funcția de președinte al Statelor Unite in urma alegerilor…

- Expertii in drepturile civile si dezinformarea online au acuzat retelele sociale si platformele tehnologice ca nu au facut suficient pentru a preveni raspandirea dezinformarii, inclusiv ideea ca presedintele Joe Biden nu a castigat alegerile din 2020. Twitter isi va aplica politica de integritate civica,…