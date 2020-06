Donald și Deutsche Bank, o relație discretă Pâna la finele lunii iunie, Curtea Suprema a SUA va trebui sa decida daca Deutsche Bank trebuie sa puna la dispoziție documente financiare ce îl privesc pe președintele Donald Trump. Acesta ar putea fi preambulul unei audieri în fața Curții de la Washington, în cea mai intensa faza a campaniei prezidențiale din SUA. Comitetul de finanțe al Congresului american investigheaza daca tranzacțiile companiei imobiliare a lui Trump ar fi putut implica spalare de bani, asociata unui traseu rusesc. Iar mai nou, Organizația Trump ar fi cerut la Deutsche Bank o întrevedere &"de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

