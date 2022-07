Edilul din Timisoara, Dominic Fritz, a vizitat doua fabrici care au ca obiect de activitatea asamblarea, respectiv productia de bicilete. ”Timisoara devine un hub european pentru productia de biciclete si biciclete electrice. In vizitele mele la SMW, fabrica asociata Decathlon, si la Corratec, noua fabrica de biciclete electrice, am discutat despre viziunea noastra comuna ca Timisoara sa devina un centru european in productia de biciclete si e-bikes. Datorita investitiilor pe care le fac cele doua companii la Timisoara, suntem deja bine plasati pe harta europeana de productie velo si urmeaza…