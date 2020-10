Stiri pe aceeasi tema

- Studenții de la Universitatea de Medicina și Farmacie “Iuliu Hațieganu” s-au alaturat echipei de voluntari din cadrul DSP Cluj și, in paralel, organizeaza o campanie de donare de plasma convalescenta, ce se folosește pentru tratarea pacienților cu COVID-19 aflați in stare critica.

- CHIȘINAU, 28 sept - Sputnik. Medicul neurolog Liudmila Smirnova in varsta de 65 ani a pierdut lupta cu COVID-19. © Photo : Facebook / Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / DINU BUBULICINumarul cazurilor noi de COVID-19 este in scaderePurtatoarea de cuvant…

- Joi dimineața, Esplanada din fața Universitații de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a fost vibranta și plina de culoare. Cei 480 de absolvenți au rostit Juramantul lui Hipocrate intr-o emoție ce poate fi descrisa cu greu in cuvinte. Ceremonia de absolvire a debutat cu cu imnul academic…

- CHIȘINAU, 9 sept – Sputnik. Comisia Medicamentului pe langa Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a aprobat astazi in regim de urgența decizia de efectuare a altor doua studii clinice in vederea obținerii unui tratament eficient pentru bolnavii infectați de COVID-19, care sunt spitalizați,…

- Mihai Gafencu, medic pediatru la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu” Timisoara, profesor universitar la Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes” din Timisoara, presedinte al „Salvati Copiii”, trage un semnal de alarma: scolile din Romania se vor inchide unele dupa altele…

- Crucea Rosie Romana a donat, miercuri, un aparat mobil de ventilatie pulmonara in valoare de peste 200.000 lei pentru sectia de terapie intensiva, care va deservi pacientii internati in Unitatea de Suport Medical COVID-19 din campusul Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George…

- In Unitatea de Suport Medical COVID-19, amenajata in Sala polivalenta din campusul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Targu Mureș au fost internați primii doi pacienți infectați cu noul coronavirus, aceștia avand o stare critica. Decizia ca in unitatea…

- Prof. dr. Ciprian Duta, medic primar chirurgie generala in cadrul Spitalului Premiere si coordonatorul rezidentilor de chirurgie generala ai Universitatii de Medicina si Farmacie „Victor Babes“ din Timisoara (2020), explica ce presupune chirurgia oncologica si care sunt progresele facute in tratarea…