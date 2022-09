Stiri pe aceeasi tema

- E scandal la Timișoara intre fostul primar Nicolae Robu și fostul sau consilier personal, Ionuț Nasleu, fost parlamentar PRM și fost ofițer SRI. Descris acum ceva timp de Nicolae Robu ca un simplu carauș de bagaje, Nasleu nu s-a mai rabdat și a raspuns dur la un alt atac de-al fostului primar care…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, primarul Aradului, Gheorghe Falca, primarul Oradei, Ilie Bolojan, si primarul orasului Cluj-Napoca, Emil Boc, au semnat, in decembrie 2018, documentul de infiintare a Aliantei Vestului.

- Alin Nica și-a croit carare spre șefia PNL Timiș taindu-și dușmanii politici in numele curațarii partidului de interlopii lui Nicolae Robu. Iar Ioan Nasleu, ”fratele” lui Boncu, a fost una dintre treptele pe care Nica a calcat cu o vitejie studiata spre a-și consolida poziția de jupan in filiala. ”Misiunea…

- Procurorii DNA Timisoara ridica marti documente care au legatura cu o serie de concursuri de angajare organizate de Primarie in mandatul trecut. Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, cercetarile au loc in dosarul care il vizeaza pe fostul director al Directiei Patrimoniu I Est, Florin Ravasila,…

- Procurorii DNA au descins in urma cu puțin timp la Primaria Timișoara. Pe surse, se știe ca ar fi vorba de un dosar privind mai multe angajari facute in instituția de pe C.D Loga. Chiar daca au existat numeroase nemulțumiri legate de concursurile organizate in vremea administrației Fritz, se pare…

- Fostul primar al Timisoarei, Nicolae Robu, a reactionat imediat dupa ce prefectul Mihai Ritivoiu a dispus incetarea mandatului primarului din Lugoj, Claudiu Buciu. Robu afirma ca Dominic Fritz este exact in aceeasi situatie ca si Buciu, fiind insa aparat de… statutul de colonie al Romaniei. Decizia…

- In toamna anului 2020, cand Alin Nica devenea, in urma unui vot direct, presedinte al CJ Timis, nu putini au fost cei care erau convinsi ca lucrurile se vor schimba in bine in administratia judeteana. Chiar a existat si un anumit entuziasm, poate nu la fel de mare ca in cazul lui Dominic Fritz la ...…

- Fostul primar Nicolae Robu isi continua razboiul cu succesorul sau, Dominic Fritz, solicitand demiterea acestuia. Mai mult, intr-o discutie cu “fanii” sai de pe Facebook, el arata ca prefectul ar putea fi acuzat de abuz in serviciu, daca nu-l demite pe primar. Articolul de lege invocat de Robu pentru…