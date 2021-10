Stiri pe aceeasi tema

- Premierul interimar Florin Cițu a spus joi ca Primaria Timișoara ar trebui sa dea explicații, dupa ce un om a murit miercuri seara incercand sa se incalzeasca cu flacara de la aragaz, in condițiile in care furnizarea caldurii in oraș a fost sistata. Intrebat miecuri cine ar tebui sa raspunda dupa ce…

- Primarii din 25 de localitați au cerut Guvernului ajutor pentru a putea plati facturile la incalzire. Premierul interimar Florin Cițu susține ca s-a uitat peste raportul acestor primarii și niciun primar nu a incercat sa economiseasca, dar solicita fonduri de la Guvern. ”Nu am vazut din partea…

- Fostul presedinte al PNL Crin Antonescu este de parere ca refacerea coalitiei intre PNL si USR este „o varianta infundata”, el sustinand ca niciodata in cariera sa politica nu a vazut ostilitatea care exista in acest moment intre PNL si USR. Fostul lider liberal crede ca, si refacuta „sub diverse presiuni”,…

- Premierul demis Florin Cițu a declarat, joi, dupa ședința de Guvern, ca ia in considerare introducerea certificatului verde in toate activitațile economice, pentru a ține economia deschisa. El spune ca și in magazine ar putea fi necesar acest certificat. Pe de alta parte, Citu nu este de acord cu carantinarea…

- Șapte romani plecați sa se vindece intr-un spital din Constanța au murit arși, dupa un incendiu care le-a mistuit nu doar corpurile, ci și secția de ATI in care erau internați. Așa cum era de așteptat, premierul Florin Cițu a dat vina pe alții pentru ca in mandatul sau mor oameni in incendiile din…

- Florin Cițu spune ca nu va lasa Romania fara Guvern: „Oricine spune ca ar trebui sa cada acest guvern este o persoana iresponsabila care se gandește doar la propriile interese”. Premierul a declarat,...

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui (USR), a declarat la Aleph News ca execuția bugetara din instituția pe care o conduce a fost „foarte corecta” și nu crede ca va fi remaniat de premierul Florin Cițu. Intrebat daca el crede ca premierul il va schimba din funcție, Nasui a zis: „Absolut deloc”.…