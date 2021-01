Stiri pe aceeasi tema

- Dominic Fritz, primarul orașului Timișoara, a dezvaluit faptul ca joi a discutat la telefon cu Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene. Edilul a spus ca a invitat-o pe von der Leyen sa viziteze...

- Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene vor putea 'incepe in aceeasi zi' campaniile de vaccinare anti-COVID-19, imediat dupa ce Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) va notifica oficial autorizarea vaccinului dezvoltat de Pfizer/BioNTech, a anuntat miercuri presedinta Comisiei Europene,…

- Londra și Bruxellesul iși mai acorda cateva zile pentru negocierea acordului post-Brexit. Care sunt principalele puncte de divergenta intre cei doi foști parteneri Premierul britanic, Boris Johnson, si presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au cazut de acord miercuri sa acorde un termen…

- Charles Michel, presedintele Consiliului European, si Ursula von der Leyen, presedinta Comisiei Europene, au discutat, luni, cu presedintele-ales al Statelor Unite, Joe Biden, si l-au invitat pe acesta la Bruxelles in 2021 pentru „o reuniune speciala”, conform presei internationale.