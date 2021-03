Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a acuzat, sambata seara, ca DSP-ul județean ia decizii cu ”conotații politice”, propunand carantina pentru localitațile cu primari USR-PLUS și PSD și ridicarea carantinei in cele cu primari PNL.Edilul spune, pe Facebook, ca s-a abținut de la vot, poziția sa fiind…

- Primarul Dominic Fritz a declarat, sambata seara, dupa decizia Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Timis de oprire a prelungirii carantinei zonale pentru Timisoara si alte patru comune limitrofe, ca Directia de Sanatate Publica (DSP) a avut propuneri diferite

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a acuzat, sâmbata seara, ca DSP-ul județean ia decizii cu ”conotații politice”, propunând carantina pentru localitațile cu primari USR-PLUS și PSD și ridicarea carantinei în cele cu primari PNL.Edilul spune, pe Facebook, ca s-a…

- Primarul Timisoarei Dominic Fritz afirma, dupa ce prelungirea carantinei pentru Timisoara, Dumbravita si Giroc pentru o perioada de 7 zile nu a trecut la vot in sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis, ca DSP Timis a propus continuarea carantinei pentru localitatile cu primari…

- In urma analizelor de risc efectuate de catre Direcția de Sanatate Publica Timiș și a avizelor emise de Institutul Național de Sanatate Publica – astazi, 20.03.2021, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Timiș a analizat propunerile de prelungire a masurilor de carantinare pentru localitațile:…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a fost printre cei care s-au abținut de la votul pentru prelungirea carantinei. Totul a inceput in momentul in care, in timpul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, Fritz s-a declarat nemulțumit de faptul ca se propune prelungirea carantinei doar…

- Sute de oameni au iesit sa protesteze, duminica dupa-amiaza, fata de masura de carantinare a Timisoarei si a celor patru comune periurbane, Mosnita Noua, Giroc, Dumbravita si Ghiroda, decizie care intra in vigoare in noaptea de duminica spre luni, la ora 00.00. Oamenii au inceput se adune in…

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, a facut, astazi, un anunț legat de situația localitaților din jurul Timișoarei care sunt in carantina. ”Astazi, in cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, voi susține ridicarea carantinei pentru Dumbravița, Ghiroda, Giroc și Moșnița…