Primarul Timișoarei il considera aliat pe liberalul Raul Ambruș. Dominic Fritz a fost intrebat miercuri seara intr-o emisiune la postul de televiziune Europa Nova despre colaborarea cu fostul liberal care asigura USR-ului majoritatea in Consiliul Local Timișoara. „Eu nu știu daca el ar fi de acord cu sintagma de „fost liberal”, cred ca inca nu […] Articolul Dominc Fritz un nou atac la PNL: ”Nu poți o zi sa fi in opoziție și o zi sa fi in guvernare” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .