Domeniul schiabil din Sinaia se extinde, la final de an!

Partii și instalații de transport pe cablu noi V. Stoica La Sinaia, domeniul schiabil se marește, de la an la an, iar 2021 se incheie cu surprize pentru iubitorii sporturilor de iarna. Potrivit reprezentanților Primariei Sinaia, o noua instalație este gata pentru funcționarea cu public, in zona golului alpin situat la 2000 de metri – un teleschi nou, achiziționat la cheie și realizat din fonduri proprii, cu o capacitate de transport de 1.800 de persoane pe ora și o lungime a liniei de 630 de metri. Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia, spune ca aceasta noua instalație de transport pe cablu deschide…