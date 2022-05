Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii acuza faptul ca ucrainenii continua sa exporte masiv cereale și animale in Romania. Iar tirurile și camioanele se intorc pline de arme și muniții. „Este o manipulare grosolana a realitații", dezminte categoric Ministerul roman al Apararii.

- Regele Carol I al Romaniei s-a nascut la 20 aprilie 1839, in Sigmaringen, Principatul Hohenzollern-Sigmaringen (d. 10 octombrie 1914, Castelul Peleș, Romania), pe numele complet Karl Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig von Hohenzollern-Sigmaringen. A fost proclamat Domnitor al Romaniei la 10 mai 1866,…

- Proiectul “Istoria Regalitatii in scoli”, initiat de nepotul regelui Mihai I, Principele Nicolae, a ajuns si in Liceul Teoretic din Teius. Prin acest proiect se doreste valorificarea istoriei nationale in general si in special cunoasterea meritelor Casei Regale a Romaniei in istoria tarii noastre.…

- Custodele Coroanei Romane, Margareta, a vizitat vineri, impreuna cu principele Radu, corturile Crucii Rosii Romane si ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Iasi aflate la Vama Sculeni, declarandu-se impresionata de modul de organizare pentru gazduirea refugiatilor din Ucraina. Majestatea Sa…

- Majestatea Sa Margareta a Romaniei, care este și președintele Crucii Roșii, a fost impresionata de mobilizarea voluntarilor și a autoritaților pentru sprijinirea refugiaților din Ucraina care ajuns in Romania prin vama Siret. Principesa Margareta a vizitat, marți, impreuna cu Alteța Sa Regala, ...

- Presedintele Crucii Rosii Romane, Majestatea Sa Margareta, va fi prezenta astazi, 8 martie, la ora 13.00, la tabara mobila pentru refugiati din Siret, alaturi de voluntari, potrivit comunicatului transmis de Casa Regala. „De la inceputul conflictului armat in Ucraina, Majestatea Sa si-a adus aportul…

- Custodele Coroanei, Margareta, și Principele Radu s-au intalnit marți, 1 martie, cu ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu, a informat Casa Regala a Romaniei. In intrevederea avuta la sediul MApN, una dintre temele discuțiilor a fost sprijinul pe care il poate oferi Casa Regala in contextul razboiului…

- O aplicație prin care șoferii vor putea semnaliza obstacolele din trafic, așa cum sunt gropile, marcajele lipsa sau lucrarile de reparații va fi lansata in scurt timp. Inițiativa aparține Companiei de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Aplicația dezvoltata de Compania Naționala de Administrare…