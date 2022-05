Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Bucureștiului a anunțat, marți, pe Facebook ca: ”Vom face reparații pe 60 de bulevarde și strazi aflate in administrarea Primariei Generale și vom face marcaje rutiere pe 180.000 metri patrați, mult mai mult decat s-a facut in 2020 și 2021”. Și veștile bune continua. Primarul Nicușor…

- Studiu Colliers 20 mai 2022: In primul trimestru din 2022 au fost livrați puțin peste 70.000 de metri patrați de spații noi de birouri moderne in București, crescand stocul total la aproape de 3,3 milioane de metri patrați. In pofida noilor incertitudini, cauzate de pandemie, de șocurile din economia…

- Parcul Natural Vacarești, delta din inima Bucurestiului, a fost afectat, joi dupa-amiza, de un nou incendiu. Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgența București Ilfov, s-au facut scrum 4.000 de metri patrați. La fața locului au actionat imediat 4 autospeciale de stingere cu apa și spuma. Incendiul,…

- In Turcia a fost inaugurat un aeroport modern - Rize Artvin. Este al cincilea aeroport din lume și al doilea din Turcia, construit pe un teren de pe mare. Ceremonia de inaugurare a avut loc in prezența președintelui turc Recep Tayyip Erdogan și a celui al Azerbaijanului, Ilham Aliyev. Primele avioane…

- Autoritațile din Sfantu Gheorghe vor putea sa reabiliteze zona lacului de la Gara in totalitate, dupa ce vor cumpara, in sfarșit, insula din mijlocul acestuia. Pana acum, aceasta era deținuta de doua persoane fizice, iar primaria va plati 10.360 de euro fara TVA pentru bucata de pamant de 201 metri…

- Gazprom a confirmat oficial ca va livra gaze Republicii Moldova și in luna mai, chiar daca autoritațile noastre n-au reușit sa faca auditul independent asupra datoriilor istorice, despre care furnizorul rus spune ca ar depași 700 de milioane de dolari. Societatea pe acțiuni ”Moldovagaz” a publicat un…

- Compania rusa Gazprom a confirmat oficial volumele de gaze naturale contractate pentru a fi furnizate in Republica Moldova in luna mai. Este vorba de 32 de milioane de metri cubi pentru malul drept și 131 de milioane de metri cubi pentru malul stang al Nistrului.

- In vara anului 2021, dezvoltatorul a achizitionat terenul de 22.000 de metri patrati pe malul Lacului Tei, destinat proiectului One Lake Club. ”One United Properties (BVB: ONE), dezvoltator imobiliar de proiecte rezidentiale, de birouri si mixte de ultima generatie din Romania, anunta ca a achizitionat…