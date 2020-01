Stiri pe aceeasi tema

- Cursurile din mai multe unitati scolare au fost suspendate, din cauza cazurilor de gripa, conform unei informari a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti. Directia de Sanatate Publica Bucuresti a propus suspendarea cursurilor. La Scoala 195, sectorul 3, clasa pregatitoare G, cursurile au fost…

- De asemenea, reprezentantii Inspectoratului Scolar subliniaza ca decizia a fost luata in totalitate de catre Consiliul de Administratie, iar Inspectoratul a participat doar la ancheta deschisa de director. Cu toate acestea, in urma anchetei penale, directorul unitatii de invatamant si pedagogul care…

- Astazi, 13 ianuarie, s-a primit la Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Neamț o adresa de la minister care anunța simplificarea și chiar reducerea hartiilor pe care profesorii le aveau de facut. Masurile de reducere a documentelor se aplica incepand de astazi. Mihai Obreja, inspectorul școlar general,…

- Proiectul cultural Superchill School revine in forța in 2020, invitand la cantat și distracție toți amatorii de percuție, cu motto-ul „Tradiție in percuție”. Superchill iși propune sa ofere oportunitați de afirmare in domeniul artistic celor pasionați de percuție, dar mai ales copiilor – pentru ca,…

- Aeroclubul Romaniei incepe inscrierile pentru cursurile de pilot sau parașutist. Tinerii intre 15 și 23 de ani au gratuitate! Aeroclubul Romaniei anunța inceperea perioadei de inscrieri pentru cursurile de obținere a licenței de pilot sau parașutist. Tinerii cu varsta cuprinsa intre 15 și 23 de ani…

- Noua școli din București iși suspenda cursurile, vineri și luni, iar 92 vor avea program scurt, pentru pregatirea salilor unde vor avea loc alegeri, potrivit unei informari transmise de Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB). Potrivit ISMB, noua unitați de invațamant din 418 iși suspenda,…

