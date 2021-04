Procurorii craioveni au dispus retinerea unui barbat de 31 de ani, din Poiana Mare, condamnat in Franta pentru pentru furturi in banda organizata. Pe numele barbatului, autoritatile franceze au emis un mandat european de arestare. Potrivit oamenilor legii, barbatul a fost ridicat marti, de ofiterii Serviciului de Investigatii Criminale Dolj. „Politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Dolj, cu sprijinul Sectiei 10 Politie Rurala Poiana Mare, au pus in executare un mandat european de arestare emis de autoritatile franceze, pe numele unui barbat de 31 de ani, din comuna Poiana Mare.…