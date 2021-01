Dolj: Tânăr identificat după ce ar fi comis infracţiunea de furt Politisti din cadrul Sectiei 7 Rurala Plenita au identificat, ieri, un tanar de 26 de ani, din comuna Orodel, banuit de comiterea infractiunii de furt calificat. In ziua de 29 decembrie, politisti din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Plenița au fost sesizati de un barbat de 42 de ani, din Craiova, ca in perioada 21-29 decembrie 2020, i-a fost sustras din locuinta pe care o detine pe raza comunei Orodel un aparat pentru filtrat vinul.In cauza, politistii au intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat, iar in urma cercetarilor efectuate de politisti, in cursul zilei… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 10 decembrie, politistii din cadrul Secției de Poliție Rurala Valea Mare Pravaț, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Campulung, au continuat cercetarile intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat, si au retinut un tanar de 20 de ani, din Valea…

- Politisti din cadrul Sectiei 3 Craiova s-au sesizat din oficiu ca, in aceasta dimineața, in incinta unui centru comercial din municipiu, sunt mai multe persoane care nu respecta masurile de distantare fizica impuse in contextul starii de alerta. La fata locului au fost directionate mai multe echipaje…

- Politisti din cadrul Sectiei 3 Craiova s-au sesizat din oficiu ca, in aceasta dimineața, in incinta unui centru comercial din municipiu, sunt mai multe persoane care nu respecta masurile de distantare fizica impuse in contextul starii de alerta. La fata locului au fost directionate mai multe echipaje…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Investigații Criminale Argeș au finalizat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de furt calificat. Din cercetari s-a stabilit ca, in noaptea de 25 spre 26 iulie, un barbat de 26 de ani, din Caldararu, ar fi sustras, de pe raza municipiului…

- In aceasta diminața trupul neinsuflețit al unui tanar de 27 de ani din Craiova a fost gasit in zona unui bloc din Craiova, din cartierul Brazda lui Novac. Polițiștii au stabilit faptul ca acesta ar fi cazut de la etajul 5 al blocului respectiv. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții…

- Doi politisti criminalisti fac masuratori, cu ocazia simularii unui accident de circulatie, in Craiova, miercuri, 22 mai 2013. TIBI BOLOGH / MEDIAFAX FOTO Un tanar de 20 de ani din Viseu de Sus a furat o masina, a facut accident și a fugit de la locul accidentului Politistii din Viseu de Sus au fost…