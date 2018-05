Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații Curții de Apel Craiova au hotarat, ieri, sa-l condamne la patru ani și 11 luni de inchisoare cu executare pe Mircea Guța, fost primar al municipiului Calafat, trimis in judecata pentru comiterea infracțiunilor de abuz in serviciu și luare ...

- Comisarul-sef de la Penitenciarul de Maxima Siguranta Craiova, Marian Serban, a fost trimis in judecata pentru trei infractiuni de trafic de influenta si una de inselaciune. A fost condamnat defintiv de magistratii Curtii de Apel Craiova la 3 ani si 6 luni de inchisoare.

- Primarul PSD al comunei Stoina, Ioana Bușe, a fost condamnat, vineri, definitiv, la un an și șase luni de inchisoare cu suspendare de catre Curtea de Apel Craiova intr-un dosar de corupție. Ioana Bușe a fost trimisa in judecata de catre DNA in 2016, alaturi de un angajat al Primariei Stoina…

- Marin Condescu, fost presedinte al clubului Pandurii Targu-Jiu si fost lider sindical, a fost condamnat, joi, la trei ani de inchisoare cu suspendare! El a fost gasit vinovat de inselaciune si fals in inscrisuri sub semnatura privata. Sentința a fost data de catre Curtea de Apel Craiova, decizia…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au condamnat definitiv la doi ani de inchisoare cu executare, saptamana trecuta, un tanar de 20 de ani, din comuna doljeana Plenița, care le-a dat batai de cap polițiștilor de la rutiera mai ...

- Un inculpat judecat pentru inselaciune dupa ce a cumparat masini de lux si nu a mai platit ratele, a fost condamnat, definitiv, la Curtea de Apel Alba Iulia, la 4 ani si 11 luni de inchisoare cu executare.