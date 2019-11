Un barbat de 32 de ani, din comuna Apele Vii, judetul Dolj, a fost retinut pentru 24 de ore sub acuzatia de ultraj dupa ce ar fi adresat injurii si amenintari politistului care il audia intr-un dosar, iar ulterior l-a si lovit.



Potrivit IPJ Dolj, barbatul fusese invitat la sediul Postului de Politie Apele Vii pentru a fi audiat in cadrul unei lucrari inregistrate la nivelul structurii respective, iar in timpul audierii acesta ar fi devenit recalcitrant si ar fi adresat injurii si amenintari politistului cu care discuta, parasind apoi incinta postului de politie. Politistul l-a imobilizat,…