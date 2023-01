Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer de Bolt din Bistrița a reușit sa surprinda in flagrant un hoț de catalizatoare! L-a urmarit pana in Beclean, dupa ce a anunțat poliția de furt. Hoțul, un tanar de 20 și ceva de ani, a abandonat „prada” și a fugit pe un camp. Acum o luna, un hoț il lasa pe fostul director din Consiliul Județean,…

- Zeci de colindatori din Bistrița-Nasaud, Cluj și Maramureș au oferit un spectacol caritabil extraordinar, in weekend, la Centrul Cultural Dacia! Unde au ajuns banii: Consiliul Județean Bistrița-Nasaud și Centrul Județean pentru Cultura BN au oganizat in acest sfarșit de saptamana Festivalul Național…

- Bubu Cernea, in varsta de 28 de ani și Elena Mogildea, in varsta de 31 de ani, s-au casatorit in vara acestui an, evenimentul fiind unul discret și restrans. Luna aceasta, soția artistului și-a aniversat ziua de naștere, iar cu aceasta ocazie, Bubu i-a transmis un mesaj, alaturi de care a atașat o imagine.…

- Profesorii care și-au rupt din timpul lor pentru a ajuta elevii, vor fi premiați. In cadrul unei Gale vor fi recompensați profesorii care au oferit meditații fara a cere bani in schimb. Inceputul lunii decembrie aduce un eveniment inedit la Bistrița. Municipalitatea va organiza Gala profesorilor voluntari.…

- Anunt public privind decizia etapei de incadrare CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA-NASAUD, titular al proiectului: Pod pe DJ 172 G, km 44+453, Satu Nou, judetul Bistrita-Nasaud, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Bistrita-Nasaud,…

- Nosa Comics – Breslele. Așa se intituleaza primul Comic Book realizat in Bistrița, la Nosa Creative și Transilvania Print. La el au muncit cateva eleve de clasa a XI-a de la „Corneliu Baba” care au incropit o poveste fantastica din elemente de istorie locala reale. „Proiectul a prins contur asta-vara,…

- Attila Szocs, bistrițeanul mereu imbracat in verde, care are grija de gradini, flori și morminte in Bistrița, și-a implinit un vis. A publicat prima sa carte: o carte in care ne povestește pe șleau, toate ororile prin care a trecut in tinerețe, in casa de copii din Prundu Bargaului. Ne-a vizitat zilele…

