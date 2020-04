Kapoor, in varsta de 67 de ani, tatal a doi copii, a fost diagnosticat cu cancer in 2018. „El a ramas vesel și hotarat sa traiasca la maximum, dupa doi ani de tratament pe doua continente”, a spus familia intr-un comunicat. Actorul se mutase la New York pentru tratament la scurt timp dupa depistarea cancerului, revenind in orașul natal din Mumbai, in septembrie trecut. Miercuri, a murit, un alt actor indian, Irrfan Khan, in varsta de 54 de ani, care a avut roluri in filme precum „Viața lui Pi” și „Jurassic World” și care suferea, de asemenea, de cancer. Familia lui Kapoor i-a indemnat pe fanii…