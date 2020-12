Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul Ion Zanfirache a decedat la varsta de 67 de ani, a anuntat, sambata, Federatia Romana de Atletism pe site-ul sau oficial, potrivit Romania TV. „Ion Zanfirache a fost unul dintre cei mai apreciati tehnicieni din atletismul romanesc si mondial. In anul 1988 a parasit Romania (unde…

- Ioan Zanfirache, unul dintre cei mai valoroși antrenori din atletismul romanesc, a decedat astazi, la varsta de 67 de ani, dupa ce a suferit un infarct miocardic, a anuntat, sambata, Federatia Romana de Atletism pe site-ul sau oficial.Tehnician cu o contribuție imensa in probele de aruncari, Ioan Zanfirache…

- Torok Zoltan a fost de asemenea ani buni președintele subcomisiei de arbitri de la Carei și observator in cadrul AJF Satu Mare.”E o veste trista și un moment greu pentru noi cei care l-am cunoscut atat de bine aici la subcomisia de arbitri din Carei. Nu-mi vine sa cred. A fost ca un tata pentru noi,…

- Multiplu campion si fost luptator legitimat la Farul si CS Dinamo, Claudiu Patrascu a murit ieri la varsta de 46 de ani.Multiplu campion si fost luptator legitimat la Farul si CS Dinamo, Claudiu Patrascu a murit ieri la varsta de 46 de ani. Acesta s a stins din viata dupa ce a luptat zile in sir cu…

- Doliu in fata Guvernului, in Piata Victoriei, pentru cei 10.000 de romani care au murit din cauza COVID-19 de la inceputul pandemiei si pana astazi. Oamenii au aprins mai multe lumanari si le-au asezat in forma numarului 10.000 pentru a le aminti guvernantilor de cei care au murit dupa ce s-au infectat.…

- De a lungul carierei sale, Florin Bugar a antrenat echipa de baieti si fete a clubului CFR Timisoara, echipa Piros Security Arad si echipele nationale de junioare ale Romaniei.Federatia Romana de Fotbal a anuntat, astazi, decesul celui care a fost Florin Bugar, antrenor de fotbal.Florin Bugar a pierdut…

- Adrian Costache a jucat rugby la Triumf si Stiinta Petrosani. Sportul romanesc este din nou in doliu, dupa decesul lui Adrian Costache, cel care a fost rugbyst, iar apoi antrenor. Adrian Costache s a stins din viata la numai 53 de ani. Federat ia Roma na de Rugby i s i exprima regretul fat a de disparit…