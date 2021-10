Stiri pe aceeasi tema

- Lunella Maier, fosta jucatoare de tenis, componenta a loturilor naționale, dar și o antrenoare foarte dedicata, a incetat din viața, informeaza Federatia Romana de tenis. In cariera ei, Lunella Maier a fost antrenor federal, participand cu loturile naționale la competiții internaționale de top, dar…

- Federația Romana de Handbal a anunțat, pe site-ul oficial, ca Sorin Onofrei, antrenorul junioarelor 3 și profesor al Liceului cu Program Sportiv Vaslui, a murit. „Profesionist al handbalului, iubit mentor al elevilor sai, pasionat și dedicat profesiei sale, Sorin Onofrei a plecat mult prea devreme,…

- Alexandru Sassu, fost politician și fost președinte al TVR, a murit la varsta de 65 de ani . Acesta a practicat polo in tinerețe, fiind component al lotului național de juniori. Federația Romana de Polo a transmis pe pagina de Facebook un mesaj despre Alexandru Sassu. Mesajul Federației Romane de Polo:…

- Doliu in tenisul romanesc, dupa ce una dintre cele mai cunoscute antrenoare din tara noastra, Florica Butoi, a incetat din viata. Nascuta in 1947, Florica Butoi a fost junioara la Știința București (Puișor), sub egida lui Tudorel Badin. In 1971, a devenit campioana pe echipe cu CSU-Construcții, apoi…

- Federația Romana de Automobilism a anunțat, astazi, trecerea in neființa a lui Adrian Borțica (61 de ani). Acesta era un impatimit al curselor cu automobilele istorice și a fost multiplu campion de viteza in coasta la istorice și la viteza. „Multiplul campion de viteza in coasta la istorice și la viteza…

- Checedi Thomas Nicholas era considerat unul dintre cei mai talentați tineri halterofili din Romania. Acesta a participat, anul acesta, la toate etapele competiționale naționale destinate Juniorilor III și a inregistrat rezultate promițatoare. Din pacate, viața lui a fost curmata la numai 9 ani. “Suntem…

- Unul dintre cei mai titrati antrenori de judo din Romania, Liviu Cosmescu, a incetat din viata. De-a lungul timpului, a creat generatii si generatii de campioni, in centrul de la Deva. „Familia judoului romanesc este mai saraca. Antrenorul Liviu Cosmescu ne-a parasit! Pe aceasta cale, Federatia Romana…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat prin intermediul site-ului oficial decesul lui Yalcin Cadir. Acesta a fost bucatarul echipei naționale in ultimele doua decenii. “Federația Romana de Fotbal, intreg staff-ul și jucatorii echipei naționale de fotbal a Romaniei regreta dispariția, la varsta de 53 ani,…