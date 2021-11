Doliu in Satu Mare. A murit Otto Golban

Stiri pe aceeasi tema

- Vermeșan s-a aflat in echipa administrativa a clubului Elba la promovarea din 1987, de cand Timișoara este prezenta neintrerupt in elita baschetului masculin. Avea 69 de ani, dintre care peste 30 i-a dedicat baschetului, in diverse poziții administrative.Adrian Vermeșan a fost director sportiv in 2010…

- Fostul deputat Dragoș Petre Dumitriu, membru al grupurilor PRM și PC in legislatura 2004-2008, a murit in urma unui infarct post-Covid, decesul fiind anunțat de publicația Sputnik, acolo unde acesta lucra ca jurnalist.Infectat cu Covid-19, Dragoș Dumitriu a stat in spital aproape o luna, potrivit Jurnalul…

- Doliu in lumea muzicii. Cantarețul Petrica Mițu Stoian a murit in urma unui șoc septic, informeaza Romania TV. Acesta se internase la spitalul din Reșița, starea sa de sanatatea inrautațindu-se in ultimele zile, dupa ce, acum cateva saptamani, artistul fusese infectat cu SARS-CoV-2. Artistul se refacea…

- Doliu la INC A murit consulul onorific al Republicii Finlanda la Constanta, Constantin Suteu. Vestea trista a fost data de fiica acestuia care i a anuntat pe cei care l au cunoscut si ar dori sa ii aduca un ultim omagiu. Se pare ca s a stins din viata ieri, dupa o lupta grea cu o boala crunta cancerul.…

- Cadrele universitare de la Centrul Universitar Nord au anunțat ca George Achim, unul dintre cei mai renumiți profesori ai acestei universitați, nu mai este printre noi. „A murit un mare profesor. Un coleg minunat. A murit Profesorul univ. dr. George Achim, directorul Scolii Doctorale de la Facultatea…

- Basistul si unul dintre fondatorii cunoscutei formatii britanice Status Quo, Alan Lancaster, a decedat in Sydney, Australia, la varsta de 72 de ani, in locuinta sa unde traia de 45 de ani, transmite libertatea.ro.

- Fostul primar al comunei Belint, Romulus Vlaiconi a murit vineri la varsta de 74 de ani. Anuntul a fost facut de fostii colegi din Primaria Belint. Vlaiconi a fost primarul comunei de langa Lugoj pana in anul 2008, aflandu-se la conducerea administratiei locale, din partea PSD, timp de 12 ani. ”Primaria…

- Ranit grav în cursul zilei de duminica în timpul Raliului Iașiului, pilotul Adrian Raspopa a murit în sala de operație în pofida tuturor eforturilor facute de medici. "Întâi a fost resuscitat timp de doua ore în UPU. S-a intervenit chirurgical si…