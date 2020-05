Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat noi decese survenite in ultimele zile din cauza complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Bilanțul total a ajuns in Romania la 545. Deces nr. 528 – Femeie, 60 ani din județul Vrancea Data internarii: 02.04.2020 in Spitalul…

- Trei noi decese au fost inregistrate miercuri, anunta Grupul de Comunicare Strategica. Astfel, bilantul celor rapusi de coronavirus ajunge la 519.Deces 517Barbat, 51 ani din judetul Ialomita.Data internarii: 02.04.2020 Spitalul Orasenesc Tandarei 04.04.2020 transfer Spital Fetesti; 10.04.2020 transfer…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat inca 15 decese a unor persoane infectate cu COVID-19. Printre victime se afla și o persoana din județul Salaj, internata la Spitalul Județean de Urgența in coma grad IV. Bilanțul total in Romania este de 306 persoane decedate. Deces 302 Femeie, 59 ani din județul…

- Grupul de Comunicare Strategica a raportat vineri seara alte cinci decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus, bilantul urca astfel la 270. Deces 266 Barbat, de 42 de ani, din județul Constanța. Data internarii: 07.04.2020 in Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța, in stare grava,…

- Bilanțul deceselor din cauza Covid-19 crește la 29, dupa ce inca trei persoane au murit astazi. Toate persoanele decedate sunt din județul Arad, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Decesul 27: Femeie, 71 ani din Arad, cunoscuta cu diabet zaharat, s-a internat la Spitalul Județean, secția Boli Infecțioase…

- Ziarul Unirea Inca 3 DECESE provocate de COVID-19 in Romania: Bilanțul național ajunge la 29 Inca 3 decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus, au fost confirmate sambata, numarul total ajungand la 29. Toate persoanele decedate sunt din județul Arad. Decesul 27 Femeie, 71 ani din Arad, cunoscuta…

- O maladie nemiloasa i-a curmat viața concurentului de la Masterchef, fara a putea sa mai riposteze. A facut tratamente, s-a și operat in ultimii doi ani, a tras cu dinții sa ramana in viața, dar nu s-a mai putut. Barbatul a inchis ochii pentru totdeauna pe un pat de spital. Mesajul sfasietor…

- Un pacient suspect ca ar fi fost infectat cu coronavirus a fost internat, sambata seara, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Satu Mare. Potrivit primelor informații neoficiale, a fost vorba despre un pacient sosit recent din Italia, care a declarat ca avut contact cu chinezi. Potrivit…